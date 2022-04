La LFP officialise l'accord avec CVC pour sa société commerciale

C'était dans l'air, c'est désormais officiel, la Ligue de Football Professionnel et CVC Capital Partners, société d'investissement, annoncent la signature d'un accord dans le cadre de la création de la filiale commerciale de la LFP. CVC en devient actionnaire minoritaire (1,5 milliard d'euros pour 13%). «À la suite du processus concurrentiel de recherche d'investisseurs mené par la LFP depuis l'automne 2021 et à son entrée en négociations exclusives avec CVC le 18 mars 2022, l'Assemblée Générale de la LFP réunie ce jour a approuvé à l'unanimité la création de la filiale commerciale et l'engagement ferme d'investissement par CVC d'un montant total de 1,5 milliard d'euros au capital de celle-ci, destiné à soutenir le développement de l'ensemble de l'écosystème du football français. La majeure partie de cet apport financier sera versée aux clubs de football professionnel, une autre partie sera destinée au football amateur, au remboursement du PGE contracté par la LFP en 2020, à la constitution d'un fonds de réserve et à l'amorçage de la filiale commerciale afin de lui donner les moyens de ses ambitions», peut-on lire sur le communiqué officiel.

De quoi ravir le président de l'instance Vincent Labrune. « Ce projet constitue une étape majeure pour le développement du football français et une avancée historique pour le sport en France. Nous sommes ravis de cette alliance avec CVC, un partenaire qui épouse parfaitement notre projet pour la Ligue 1 et pour le football professionnel français. Au-delà d'avoir choisi le candidat le mieux disant financièrement, nous avions besoin d'un partenaire qui nous aide à grandir dans nos futurs projets et comprenne notre ADN. Son expertise unique dans les médias et le sport (F1, Moto GP, Six Nations, Volley-ball, Football, etc) a également été un point structurant pour nous. En termes de gouvernance, de style, CVC va s'inscrire en soutien de la LFP, de la société commerciale et de ses dirigeants, qui bénéficieront, en sus, de son réseau mondial pour atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Nous avons été, également, particulièrement sensible à la « French Touch » de CVC. C'est un acteur européen avec un ancrage profondément français depuis des décennies, capable de proposer une approche sur mesure adaptée à nos enjeux nationaux mais aussi dans tous les territoires. Pour toutes ces raisons, je suis absolument convaincu que CVC sera un partenaire fiable, expert et à la hauteur de nos enjeux sur les mois et les années à venir. Pour finir, je tiens à remercier personnellement et au nom du football professionnel français le Président de la République et son gouvernement pour avoir permis la réalisation de ce projet au niveau législatif. Je n'oublie pas non plus la Fédération Française de Football et son Président, Noël Le Graët, pour son soutien de tous les instants. Je salue enfin et surtout l'ensemble des équipes de la LFP pour leur engagement sans faille depuis 16 mois autour de ce projet, et sans lesquelles il n'aurait pas pu aboutir», a expliqué le patron du football professionnel français.