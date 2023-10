Affaire Osimhen : Thierry Henry fracasse le Napoli

La suite après cette publicité

La tension est quelque peu redescendue du côté de Naples, mais l’affaire Osimhen laissera sans doute des traces. Moqué par son propre club sur les réseaux sociaux après le match nul concédé à Bologne (0-0), l’attaquant nigérian a reçu le soutien de toute la planète football. Et le dernier à s’être manifesté en faveur de l’ancien Lillois est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry. Le champion du monde 1998 a d’ailleurs eu des mots très durs à l’encontre du Napoli.

« Je veux dire, de quoi parlons-nous ? D’abord et avant tout, de votre propre équipe. Tick, tick ou quel que soit le nom de cette chose, tiktok, quoi que ce soit, c’est ça que vous faites à vos propres joueurs. Faites preuve de diligence, et arrêtez d’énerver les gens. Vous avez fait une vidéo, donc ce n’est pas une réaction qui est toujours stupide et choquante. Ce n’est pas la réaction, vous avez pensé à ça. C’est ce que je dis. Oui, c’est raciste. Qu’est-ce que tu fais ? », a-t-il déclaré sur CBS.