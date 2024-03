Leipzig : Xavi Simons met les choses au clair sur son avenir

Étincelant cette saison avec le RB Leipzig, Xavi Simons (20 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. S’il est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, le Néerlandais est prêté au club allemand cette saison. Avec ses six buts et dix passes décisives cette saison en Bundesliga, le milieu offensif a tapé dans l’oeil de Luis Enrique qui espère le rapatrier l’été prochain. Mais l’heure n’est pas encore à s’interroger sur son avenir, comme il l’a confié au cours d’un entretien accordé à Kicker.

La suite après cette publicité

«Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici», a expliqué Simons. Il faudra se montrer patient…