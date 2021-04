Vinícius Jr met toute l'Europe à ses pieds, le Liverpool de Klopp se fait démolir en Angleterre

La suite après cette publicité

Vinícius : «le nouveau galactique»

En Espagne, Vinícius Jr fait plus que jamais les gros titres après son doublé contre Liverpool, lors de la victoire du Real Madrid (3-1)! «Vini, Vidi Vici» se régale par exemple As. Un bel hommage rendu par le quotidien ibérique, qui souligne son doublé mais aussi et surtout son «extraordinaire spectacle», face à Liverpool. Marca aussi s'agenouille devant le prince du Real ce mercredi. «Vinícius se couronne», s'amuse le canard car en espagnol «corona» signifie «couronne», mais c'est aussi, vous l'aurez compris, un petit clin d’œil au coronavirus. Pour Marca, c'est le jeune Brésilien qui a «contrôlé la danse» face aux Reds. Ce dernier fait même les gros titres de Mundo Deportivo, journal pro barcelonais. «Vini met dans le mille face à des Reds gris», résume ainsi le quotidien. La performance du gamin du Real Madrid fait grand bruit, partout en Europe ! C'est notamment le cas en Italie, où il est en Une du Corriere dello Sport. Selon le média transalpin, Vinícius est «le nouveau galactique» ! Son match est également salué en Angleterre à l'image de Metro ou The Sun.

«Misère à Madrid»

Mais le journal anglais critique surtout la performance de Liverpool, qu'il qualifie de «vraie horreur». Même son de cloche avec The Daily Telegraph qui évoque une «misère à Madrid pour les hommes de Klopp». Globalement, c'est l'ensemble de la presse anglaise qui fustige le champion de Premier League en titre, à l'image de The Guardian. «Des Reds irréguliers» qui ont souffert face aux Madrilènes comme l'explique le quotidien.

«Yes we can»

Enfin, du côté du Portugal c'est le match de Porto qui est dans toutes les têtes. En effet, le club lusitanien accueille Chelsea ce mercredi, en quart de finale de la Ligue des Champions. Les journaux portugais y croient dur comme fer. «Yes we can» titre par exemple A Bola, expliquant que «les Dragons respirent la confiance», avant leur première confrontation face aux Blues. Même son de cloche en couverture d'O Jogo qui parle de «défier l'histoire» ! Le média se met ainsi à rêver d'un parcours de champion de Porto, comme celui en 2004, où le club portugais avec battu l'AS Monaco en finale de la coupe aux grandes oreilles.