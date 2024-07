JO 2024 : le tableau complet des quarts de finale

Avec les qualifications ce soir du Japon et du Paraguay, en plus de l’équipe de France et des États unis un peu plus tôt dans la soirée, le tableau des quarts de finale de ce tableau masculin est désormais complet. Tous les matchs auront lieu vendredi prochain entre 15h et 21h.

Pour démarrer cette journée, le Maroc jouera les États-Unis (15h), puis le Japon aura rendez-vous avec l’Espagne à 17h avant de voir le 3e quart de finale entre l’Égypte et le Paraguay (19h). Ce tour se conclura par un très attendu France-Argentine à 21h.