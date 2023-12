La terrible humiliation du FC Barcelone et de Xavi par Girona enflamme l’Espagne

Le réveil est dur en Catalogne. Enfin, à Barcelone seulement, puisque 100km plus au nord, les habitants et supporters de Girona se réveillent avec le sourire en ce lundi de décembre. Il faut dire que dimanche soir, l’écurie entraînée par Michel a frappé un énorme coup en s’imposant 4-2 sur la pelouse du FC Barcelone. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ironisaient et expliquaient que les deux équipes s’étaient échangées leur maillot, et que « Girona, c’est le Barça » ! Il faut dire que le leader de la Liga a été bien supérieur au tenant du titre.

La suite après cette publicité

Les unes des médias sportifs de ce lundi en Espagne sont logiquement toutes consacrées à Girona. « Un récital d’un leader sans limites », titre par exemple le journal Marca. Pour AS, « ici c’est Girona qui fait la loi », évoquant aussi un « récital à Montjuic » de la bande d’Aleix Garcia. « Un coup de leader », y va de son côté Mundo Deportivo, alors que l’autre gros journal sportif catalan, Sport, évoque « un Barça inférieur » et souligne que « le leader, c’est bien Girona ».

À lire

La statistique hallucinante sur la saison de Girona

Xavi et le Barça prennent cher

Et forcément, le Barça et Xavi se font aussi tacler au passage. « Girona est une bien meilleure équipe que le Barça, et ses joueurs sont plus compétitifs. Et ça, c’est le plus inquiétant. […] Girona semblait être le grand club, face à un mauvais Barça. Il faut féliciter Girona et exiger que Xavi prenne des mesures. Ce sont trop de matchs où l’équipe a frôlé l’humiliation », peut-on lire dans Sport. « Xavi n’est pas l’homme qu’il faut pour entraîner le Barça. Il réussira peut-être, mais pas au Barça », a-t-on aussi entendu dans El Chiringuito. Des propos forts qui font aussi écho aux nouvelles justifications - ou excuses - de l’entraîneur barcelonais qui a présenté son équipe comme étant encore en reconstruction.

La suite après cette publicité

Une passation de pouvoir dans le foot catalan ? Il est encore trop tôt, mais ce match signe bien un tournant dans la saison, faisant entrer Girona dans une autre dimension. Jusqu’ici considéré comme une équipe révélation capable de se mêler sérieusement à la course pour une place en Ligue des Champions, le club co-détenu par le City Football Group est maintenant présenté comme un solide candidat au titre. De son côté, le FC Barcelone pointe à une triste quatrième place au classement de la Liga, à sept points de son rival de dimanche, et à cinq unités du Real Madrid…