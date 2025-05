Bundesliga : l’Eintracht Francfort accroché à Mayence

Ce dimanche, l’Eintracht Francfort se déplaçait sur la pelouse de Mayence pour une rencontre très importante dans la course aux places européennes. Pouvant assurer à 99% leur place sur le podium en cas de victoire, les coéquipiers de Jean-Mattéo Bahoya faisaient face à des joueurs de Mayence qui avaient également besoin d’un succès pour grimper à la 6e place. Finalement, les deux équipes se sont quittées sur un nul qui n’arrange pas forcément Mayence.

Alors que Rasmus Kristensen avait ouvert la marque à la 16e minute de jeu (0-1), les locaux ont réagi peu avant l’heure de jeu grâce à Jonathan Burkardt (1-1, 57e). Le score n’a plus évolué malgré des opportunités de part et d’autre. Avec ce point, Francfort consolide sa troisième place et garde quatre points d’avance sur Fribourg, quatrième. De son côté, Mayence reste septième et relégué à deux points de Leipzig, sixième.