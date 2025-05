Chelsea a fait une offre de 60 M€ pour un attaquant

Cet été, nous n’aurons pas un mais deux mercatos. Le premier marché des transferts s’ouvrira le 1er juin et se clôturera le 10 juin. Cela laissera le temps aux clubs qui participeront à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA de faire quelques ajustements. Ce sera notamment le cas de Chelsea. Présent lors de ce tournoi organisé aux Etats-Unis, l’écurie londonienne veut apporter du sang neuf à son équipe afin de faire bonne figure.

Ce vendredi, les pensionnaires de Stamford Brigde ont d’ailleurs décidé de passer à la vitesse supérieure. Le média brésilien Globo Esporte annonce que les Blues ont déjà entamé les discussions sérieuses avec Brighton pour s’attacher les services de João Pedro. Agé de 23 ans, l’attaquant auriverde affiche un bilan de 10 buts et 7 assists en 30 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec les Seagulls.

Chelsea va faire sauter la banque

Sous contrat jusqu’en juin 2028, il a tapé dans l’œil des dirigeants de Chelsea, qui veulent doubler la concurrence puisque Brighton n’est pas fermé à une vente si une offre correcte arrive. De plus, les Londoniens souhaitent obtenir un renfort offensif avant le Mondial des Clubs. Pour toutes ces raisons, ils ont accéléré sur ce dossier ces dernières heures.

Globo Esporte et plusieurs médias anglais, dont le Daily Mail, parlent d’une offre de 60 M€ pour le footballeur, qui a porté les couleurs de Fluminense et Watford avant de rejoindre Brighton. Un club qui se frotte déjà les mains puisqu’il avait acheté João Pedro pour un peu plus de 34 M€ en 2023. Il fera à coup sûr une plus-value si l’offre de Chelsea est jugée à la hauteur des attentes. Affaire à suivre…