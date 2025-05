OM : Amine Gouiri accepte volontiers le match nul contre Lille

Pas de victoire mais un point qui comptera peut-être à la fin de la saison pour l’OM. Tenus en échec par Lille ce dimanche soir (1-1), les Phocéens restent dauphins du PSG, et prennent un point d’avance sur Monaco. Après la rencontre, le buteur Amine Gouiri semblait accepter ce résultat, pas mauvais selon lui.

«Je pense qu’ils n’ont pas été dangereux, qu’on a maîtrisé le match. On pouvait être plus tueurs, mais je pense que ce n’est pas un mauvais résultat, même si on aurait aimé gagner. On aura quand même un peu de regrets parce qu’on a eu les occasions. On a notre destin en main, on est 2e avec 2 points d’avance, c’est à nous de jouer mais ce n’est pas un mauvais résultat», a commenté l’Algérien au micro de DAZN.