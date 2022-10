Deux matchs de suspension pour le Rémois Junyo Ito

Comme tous les mercredis, la commission de discipline communique ses décisions après sa réunion hebdomadaire. Cette semaine, elle n'avait pas beaucoup de travail. Le Rémois Junya Ito a écopé de la plus lourde sanction puisqu'il a pris deux matchs de suspension après avoir reçu un rouge direct face à Troyes le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Les autres exclus de la 9e journée de championnat, Mikkel Desler (Toulouse), Julien Jeanvier (Auxerre), Gerzino Nyamsi (Strasbourg) et Dango Ouattara (Lorient) ont tous pris un match, comme tous ceux ayant été avertis pour la troisième fois en 10 matchs. Dans cette situation, on retrouve Cyrille Bayala et Ismaël Diallo (Ajaccio), Brendan Chardonnet (Brest), Dante (Nice), Angel Gomes et Bafodé Diakité (Lille), Jordan Ferri (Montpellier), Johan Gastien (Clermont), Yoann Salmier (Troyes) et Hamari Traoré (Rennes).

Réunie le 5 octobre 2022, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Deux matchs de suspension

Junya ITO (Stade de Reims)

Un match de suspension

Mikkel DESLER (Toulouse FC)

Julian JEANVIER (AJ Auxerre)

Gerzino NYAMSI (RC Strasbourg Alsace)

Dango OUATTARA (FC Lorient)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 11 octobre 2022 à 0h00

Cyrille BAYALA (AC Ajaccio)

Brendan CHARDONNET (Stade Brestois 29)

Dante (OGC Nice)

Ismaël DIALLO (AC Ajaccio)

Bafodé DIAKITE (LOSC Lille)

Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC)

Johan GASTIEN (Clermont Foot 63)

Angel GOMES (LOSC Lille)

Yoann SALMIER (ESTAC Troyes)

Hamari TRAORE (Stade Rennais FC)

LIGUE 2 BKT

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 11 octobre 2022 à 0h00

Josue CASIMIR (Havre AC)

Joris CHOUGRANI (Rodez Aveyron Football)

Kouadio-Yves DABILA (Paris FC)

Maxime DO COUTO (FC Sochaux-Montbéliard)

Mamadou FOFANA (Amiens SC)

Cafimipon GOMIS (Pau FC)

Mohamed KABA (Valenciennes FC)

Dylan LOUISERRE (Guingamp)

Nicholas OPOKU (Amiens SC)

Mathis PICOULEAU (Valenciennes FC)

Gustavo SANGARE (Quevilly Rouen)

Jordan TELL (Grenoble Foot 63)

Vincent HOGNON (Grenoble Foot 38) – Acteur banc de touche