Qualifs CDM : les Pays-Bas se lancent parfaitement contre la Finlande, la Serbie se rate d’entrée contre l’Albanie

Ce samedi, les qualifications à la prochaine Coupe du monde se poursuivaient en Europe. Alors que l’Espagne, la France, l’Allemagne et le Portugal sont mobilisés pour le Final Four de la Ligue des Nations lors de ce rassemblement, les autres sélections européennes s’affrontaient pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde. Pour plusieurs pays, ce rassemblement de juin était l’occasion de faire leur entrée en lice dans le tournoi qualificatif. C’était notamment le cas pour les Pays-Bas. Toujours menés par Memphis Depay, les Bataves se déplaçaient en Finlande qui compte déjà 4 points dans leur groupe.

D’entrée, les Néerlandais, éliminés en quarts de finale de Coupe du monde, ont montré leur supériorité et n’ont pas tardé avant de faire la différence. Trouvé dans la profondeur, Memphis Depay n’a pas tremblé pour inscrire son 48e but en sélection (1-0, 7e). Après une grosse parade de Hradecky (11e), la Finlande a cédé une deuxième fois en première période. Après un rush de Cody Gakpo sur le flanc gauche, l’ancien de Liverpool a adressé un centre parfait vers Denzel Dumfries, intraitable d’une volée du pied droit (2-0, 23e).

La Serbie a évité le pire, l’Autriche a maîtrisé son sujet

Au retour des vestiaires, les Oranje n’ont pas tremblé et n’ont pas eu énormément d’occasions pour prendre le large au tableau d’affichage. Rigoureux, les hommes de Ronald Koeman ont donc lancé parfaitement leur campagne de qualification avec un succès qui ne souffre d’aucune contestation en Finlande. Dans le groupe K des éliminatoires à la prochaine Coupe du monde dans le continent américain, la Serbie réalisait également son entrée en lice ce samedi en allant défier l’Albanie sur ses terres. Et face à des Albanais accrocheurs, les coéquipiers de Dusan Vlahovic ont rencontré énormément de difficultés. Dominés en première période, les Serbes auraient même pu concéder l’ouverture en fin de premier acte sans le penalty raté de Rey Manaj (45+2e).

En seconde période, les Serbes n’ont pas su élever leur niveau de jeu et ont concédé un nul vierge, au mieux logique pour eux (0-0). De son côté, l’Autriche ne s’est pas ratée pour ses débuts dans ces éliminatoires. En effet, face à la Roumanie, les Autrichiens n’ont pas tremblé et Gregoritsch a ouvert la marque juste avant la pause. C’est finalement Marcel Sabitzer qui a doublé la mise à l’heure de jeu (2-0, 60e). Un succès maîtrisé qui permet déjà à l’Autriche d’occuper la deuxième place du groupe H des qualifications. En fin de match, Sabitzer a vu son deuxième but être refusé avant que la Roumanie ne réduise l’écart dans les derniers instants (2-1, 90+5e) via Denis Alibec.

Les résultats de 20h45 :

Groupe G :

Finlande 0-2 Pays-Bas : Depay (7e), Dumfries (23e)

Groupe H :

Autriche 2-1 Roumanie : Gregoritsch (42e), Sabitzer (60e) / Alibec (90+5e)

Groupe K :

Albanie 0-0 Serbie