EdF : William Saliba, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi appelés chez les U20

Sélectionneur des U20 français, Jean-Luc Vannuchi a convoqué vingt-deux joueurs pour participer à un rassemblement au CNF Clairefontaine, du mercredi 2 au lundi 7 septembre. Les Bleuets disputeront un match amical contre le Paris FC, pensionnaire de Ligue 2, le vendredi 4 septembre à 16h00. La rencontre se déroulera à huis clos.

Pour ce rassemblement, le coach marseillais qui suit la génération 2001-2002 depuis la catégorie U18 a appelé 22 joueurs et pas des moindres : les Parisiens Loic Mbe Soh, Timothée Pembelé et Arnaud Kalimuendo, le néo-Gunner William Saliba et le néo-Stéphanois Adil Aouchiche, ainsi que la recrue parisienne du Bayern Tanguy Kouassi. La recrue marseillaise du LOSC Isaac Lihadji est également présente.

La liste de l'équipe de France U20