L'évolution de la Nike Tiempo

Créée en 1983, la Tiempo a traversé les générations et est aujourd’hui encore l’une des paires de crampons les plus populaires du marché. Quelques jours après la sortie de la Tiempo Legend 9, on retrace l’Histoire et l’évolution d’une paire iconique portée par de nombreuses légendes du football.

Si le silo Tiempo est aujourd’hui aussi célèbre, c’est grâce à la Nike Tiempo Premier 1994 portée par de nombreuses stars lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis. Durant la finale en Californie entre le Brésil et l’Italie, 10 des 22 acteurs, dont Paolo Maldini et Romario, chaussaient cette toute nouvelle paire de crampons. Ce mondial changera à jamais le marché des équipementiers, marquant l’envol de Nike avec notamment le début des pourparlers avec la Seleçao alors qu’adidas dominait largement le football mondial jusque-là. Mais avant d’en arriver là, la marque à la virgule a bataillé et dévoilé la première génération de ce silo mythique en 1983.

1983 : Nike Tiempo 1983

La première Tiempo a vu le jour en 1983, douze ans après la sortie de la première chaussure de football conçue par la marque à la virgule, appelée The Nike. Contrairement à la première paire de crampons de l’équipementier américain qui ne montrait aucun signe de résistance face au froid et à l’humidité, la Tiempo a été conçue avec un matériau extrêmement qualitatif. Comme sur les Copa Mundial d’adidas de l’époque, le cuir de kangourou se distinguait et offrait un confort sans égal.

1992 : Nike Tiempo Premier 1992

Loin des standards modernes, les nouvelles générations de chaussures ne voyaient pas le jour tous les deux ans dans les années 1980/90 et Nike a donc pris du temps et plus précisément neuf années avant de lancer la seconde Tiempo. Cette version améliorée sortie à l’occasion de la refonte du championnat anglais et de la création de la Premier League présentait la technologie novatrice Dynamic Fit qui offrait un confort supplémentaire en rendant le cuir plus souple grâce à une sorte de chaussette intégrée à l’intérieur de la paire. La Tiempo Premier annonçait déjà la couleur pour le mondial américain avec sa languette pliante et son coloris noir-blanc classique.

1994 : Nike Tiempo Premier 1994

Alors que la Coupe du monde 1994 arrivait à grand pas, Nike a décidé de frapper un grand coup sur le marché en présentant la troisième génération de la Tiempo qui a été chaussée par huit Brésiliens lors de la compétition. Comme toutes les chaussures les plus populaires de l’époque, cette Tiempo Premier voyait son cuir de kangourou recouvert de noir alors que du blanc se présentait sur la fameuse virgule. La languette était assez grande et pliante, loin des petites languettes toutes fines des paires de crampons modernes. On peut d’ailleurs se rendre compte du chemin parcouru depuis en voyant l’empeigne de la chaussure qui était remplie de coutures. Un renfort léger au niveau du talon permettait de maintenir un pied stable mais c’était surtout au niveau de la semelle extérieure que Nike s'était concentré en mélangeant des crampons coniques et des crampons en lamelles pour offrir de meilleurs appuis. Le coloris n'avait rien d'innovant mais les crampons amenaient tout de même une touche dorée.

2005 : Nike Tiempo Legend

Après le Mondial de 1994, Nike a laissé la Tiempo de côté dans le but de concevoir la Mercurial pour Ronaldo suite à la signature d’un contrat historique avec la Seleção. Onze ans après Romario et Bebeto, un autre Brésilien au sommet de son art s'est alors mis à arborer la Tiempo. En 2005, Ronaldinho est devenu l’ambassadeur de la Tiempo Legend avec Andrea Pirlo et Joe Cole. Au vu du succès qu’avait connu la Tiempo Premier, Nike n'a pas procédé à à de nombreux changements pour ne pas dénaturer la paire qui conservait donc son aspect traditionnel. La Tiempo Legend se voulait simplement plus moderne avec l’arrivée de la technologie Zoom Air utilisée dans le running pour amortir les chocs et gagner en agilité. La plaque extérieure avait également été revue avec du verre pour alléger et renforcer la paire. La Tiempo se dévoilait dans un coloris noir et blanc traditionnel mais aussi dans un coloris blanc et or spécialement pour Ronaldinho. R10 découvrait d’ailleurs sa paire au centre d'entraînement du Barça dans une vidéo qui est devenue la première à atteindre le million de vues sur YouTube.

2006 : Nike Tiempo Legend 2

Un an après la sortie de la première Tiempo Legend, Nike dévoilait une mise à jour de cette dernière pour la Coupe du monde 2006. La grande nouveauté venait du poids allégé alors que les équipementiers se battaient pour lancer les paires de crampons les plus légères possibles à cette époque. Pour réduire le poids de la Tiempo, Nike avait affiné la tige en cuir de kangourou, la taille de la languette ainsi que le renfort du talon. Pour le reste, les technologies Air Zoom et la plaque extérieure restaient identiques.

2010 : Nike Tiempo Legend 3

Alors que Nike et adidas se livraient une bataille sans merci avec la Mercurial et la F50, la Tiempo, comme d’autres paires, a été mise de côté. Elle a fait son retour quatre ans après sa dernière mise à jour avec un modèle qui s’inscrivait dans la lignée historique du silo. La Legend 3 mettait toujours les grandes caractéristiques de la Tiempo en avant avec le retour du célèbre cuir de kangourou recouvert de coloris assez classiques. Nike faisait toujours dans la sobriété avec son vieux silo alors que la Mercurial se dévoilait dans des coloris ultra flashy. La grande nouveauté apportée à la Tiempo venait de la plaque extérieure qui a été divisée en deux sur toute la longueur du pied afin d’offrir une meilleure flexibilité.

2011: Nike Tiempo Legend 4

En 2011, Nike révolutionnait totalement la Tiempo qui n’avait alors plus rien à voir avec celle sortie en 1983. Le plus vieux silo de Nike se rapprochait désormais des autres paires de la marque à la virgule et notamment de la Mercurial. Les coloris avaient été revus pour amener un côté encore plus flashy alors que les technologies avaient également évolué. La languette n’était plus pliante, marquant un changement majeur pour le silo. Les coutures étaient plus discrètes et permettaient une bonne flexibilité au niveau de l’avant-pied alors que la semelle extérieure n’était plus divisée en deux. La Tiempo avait gagné en légèreté alors que les grandes marques continuaient de faire la course à la chaussure la plus légère.

2014 : Nike Tiempo Legend 5

Après avoir dévoilé deux générations du silo en l’espace d’un an, il a fallu attendre trois ans pour assister à la sortie de la cinquième Tiempo Legend. Entre 2011 et 2014, Nike avait apporté beaucoup de nouveautés sur ses différentes chaussures et cela s'est ressenti sur la nouvelle Tiempo qui était notamment portée par Thiago Silva. On y retrouvait ainsi la technologie All Conditions Control qui apportait un meilleur toucher de balle dans toutes les conditions de jeu. Le cuir de kangourou était évidemment de retour et se voyait associé à la technologie Hypershield de Nike, qui bloquait l’humidité et offrait donc plus de confort avec une faible absorption d’eau. Pour rappel, l’importante absorption d’eau avait longtemps été le grand défaut de la Tiempo et de toutes les chaussures en cuir de kangourou. De façon globale, Nike avait une nouvelle fois réduit le poids de la Tiempo en supprimant toutes les couches de matériel inutiles.

2015 : Nike Tiempo Legend 6

En 2015, Nike dévoilait la 6ème version du silo seulement un an après la Tiempo Legend 5. Généralement, les changements étaient mineurs quand la nouvelle génération était déployée peu de temps après la dernière mais ce n’était pas vraiment le cas ici même si le fameux cuir de kangourou faisait bien entendu son retour avec la technologie ACC qui offrait un bon contrôle du ballon dans toutes les conditions de jeu. Au niveau du design, les coutures quasi inexistantes sautaient aux yeux avec la nouvelle structure interne qui conservait sa forme grâce à un renfort en mousse qui offrait en plus une certaine flexibilité. Avoir moins de coutures et se rapprocher des tiges de la Mercurial ou de l’Hypervenom permettait également d’éviter l’alourdissement de la paire causé par l’absorption d’eau. La plaque extérieure en polyuréthane disposait quant à elle d’une configuration de crampons similaire à celle de la 5ème génération. Enfin, comme c’était le cas depuis la Tiempo Legend 4, la languette était moderne et non pliante comme sur les chaussures d’antan.

2017 : Nike Tiempo Legend 7

Durant l’été 2017, Nike révélait la septième génération du silo qui est petit à petit pleinement devenu celui des défenseurs. Pour ce septième volet, Nike avait vu les choses en grand en révolutionnant complètement la Tiempo qui s’éloignait alors grandement de qu’ont connu Romario, Francesco Totti ou Ronaldinho. L’irrésistible cuir de kangourou était évidemment de retour sur l’empeigne mais il était cette fois totalement combiné à la technologie Fit-Mesh qui permettait d’optimiser la durabilité du cuir en le protégeant des étirements excessifs que pouvaient provoquer les orteils. Le fameux Flyknit avait lui aussi son apparition au niveau de la languette et du talon alors que des câbles Flywire apportaient de la respirabilité, de la flexibilité et une sorte de verrouillage du pied. À l’intérieur, on retrouvait la semelle Nike Grip qui améliorait l’accroche du pied. Enfin, la plaque extérieure avait aussi été revue et laissait place à la désormais célèbre technologie Hyperstability qui amenait de la légèreté et de la stabilité grâce à sa nouvelle composition de crampons. En comparaison avec la Tiempo Legend 6, la 7ème version du silo avait perdu 60 grammes, ce qui montrait son côté moderne.

2019 : Nike Tiempo Legend 8

Deux ans après avoir présenté la septième génération du modèle, la marque à la virgule faisait une nouvelle fois parler sa créativité et présentait une paire de crampons remplie d’innovations. Après l’arrivée du Flyknit en 2017, c’est la technologie QuadFit qui faisait son apparition sur la Tiempo Legend 8. Comme la Phantom Vision, qui a depuis laissé place à la Phantom GT, la Tiempo bénéficiait alors d’un chausson interne en maille qui offrait un soutien idéal au pied sans pour autant donner une sensation de compression. Le cuir de kangourou et le Flyknit ont fait leur retour mais l’empeigne avait subi un relooking avec l’arrivée d’un squelette amenant un style particulier fait de diamants matelassés sans couture. Ressemblant à la structure en nid d’abeilles de l’Hypervenom portée par Neymar quelques années auparavant, cette nouvelle empeigne apportait un meilleur contrôle du ballon avec le retour de la technologie ACC.

2021 : Nike Tiempo Legend 9

Alors que la Copa America et l’Euro sont en cours, Nike a décidé de lancer la neuvième génération de son silo le plus ancien. Comme toujours, la marque à la virgule conserve la caractéristique iconique de la paire avec le cuir de kangourou. L’apport de nouvelles technologies a apporté de la légèreté à la Tiempo qui a perdu 20 grammes en deux ans et s’approche désormais de la barre symbolique des 200g. Tout cela est rendu possible par l’affinement de la tige qui s’apparente désormais à une tige de Mercurial, disant au revoir à la technologie ACC qui offrait un meilleur contrôle du ballon et qui était présente depuis de nombreuses années. Cette fois, ce sont des inserts en mousse qui sont placés à des endroits clés où le pied et le ballon se rencontrent à chaque touche de balle. L’autre grande nouveauté vient de la plaque extérieure qui a été redessinée et optimisée pour la force et la traction en s'adaptant au football moderne où la légèreté est un critère importantissime pour gagner en vitesse. D’après SoccerBible, Phil Foden, Joshua Kimmich, Lucy Bronze et Rose Lavelle auraient fait partie intégrante du développement de cette paire, ce qui vient une nouvelle fois montrer que la Tiempo est bien plus qu’une chaussure de défenseurs.

38 ans plus tard, la Tiempo a donc bien évolué, tout comme la Mercurial ou les différents silos adidas. Cette paire mythique traversant les générations a tout de même conservé le cuir de kangourou qui s'est vu combiné à différentes technologies au fil des années pour dévoiler des paires plus modernes avec des coloris flashy.

Crédits photo Nike Premier 1992 et Nike Tiempo Legend 3 : @Unisport