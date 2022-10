LdC (F) : le PSG tombe dans le groupe de la mort, l'OL avec Arsenal et la Juventus

Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions féminine s'est déroulé ce lundi. Après avoir éliminé le BK Häcken (Suède) lors du 2e tour préliminaire, le PSG était dans le deuxième pot et a hérité d'un tirage très compliqué. En effet, les Parisiennes sont tombées dans la poule A, avec Chelsea, le Real Madrid et de Vllaznia (Albanie). Une poule très compliquée.

La suite après cette publicité

L'OL, vainqueur en titre et logiquement tête de série, a hérité d'une poule moins relevée et évite le Bayern Munich. Mais les Rhodaniennes affronteront Arsenal et la Juventus, ainsi que Zürich. Les rencontres se dérouleront entre le 19 octobre et le 22 décembre prochain.

Les groupes complets