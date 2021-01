LOSC : Sylvain Armand débarque

Le Lille Olympique Sporting Club continue sa mue. Après avoir changé d'actionnaire cet hiver et aussi de président puisqu'Olivier Létang a débarqué, c'est au tour d'un coordinateur sportif de poser ses bagages dans le nord de la France. En effet, le club nordiste vient d'annoncer à ce poste l'arrivée de Sylvain Armand, ancien latéral gauche de Stade Rennais, du FC Nantes et du Paris Saint-Germain notamment, qui avait occupé ce poste à partir de 2018 à Rennes.

« C’est avec beaucoup de fierté et d’ambition, mais aussi beaucoup d'humilité, que je rejoins aujourd’hui le LOSC. Je tiens à remercier le président Olivier Létang et Christophe Galtier pour la confiance qu’ils m’accordent et dire toute ma détermination à mettre mon expérience et mon savoir-faire au service de cette belle et grande institution du football français », a déclaré le gaucher dans le communiqué fourni par l'écurie entraînée par Christophe Galtier.