LdC : les mots forts de Laure Boulleau sur le PSG

Hier soir, le Paris Saint-Germain est tombé sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern Munich (1-0). Une défaite qui complique les affaires des Parisiens, qui pointent à la 26e position du classement après 5 journées en Ligue des champions. Ce qui inquiète fortement Laure Boulleau, qui s’est exprimée sur le sujet sur le plateau du Canal Champions Club sur Canal+.

«J’avais déjà peu d’espoir car c’était compliqué pour eux de se projeter, de se créer des occasions, mais après le rouge, à dix contre onze, ça l’était encore plus pour le Paris Saint-Germain (…) Ce qui me dérange, c’est que plus les matches se répètent, et moins j’ai d’émotions. Quand je regarde les matches du PSG, je n’arrive pas à ressentir cette petite étincelle. Je suis peut-être une grande romantique mais j’ai envie de ressentir quelque chose, même dans des matches où l’on peut perdre. Là, les matches se répètent et je ne ressens pas grand-chose. S’ils se qualifient, tant mieux, mais j’ai envie de ressentir beaucoup plus d’émotions que ça.» Dans le dur, Paris pourra tenter de se qualifier en enchaînant les bons résultats face à Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.