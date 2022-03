Barrages Mondial 2022 : Çaglar Söyüncü lance le choc avec Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Alors que le Portugal subit une hécatombe et que la demi-finale contre la Turquie ce jeudi (à suivre sur notre live commenté) s'annonce très tendue, le défenseur central de Leicester Çaglar Söyüncü a dicté le ton pour cette rencontre. Interrogé sur le fait d'affronter Cristiano Ronaldo, il s'est montré très respectueux envers le buteur portugais. Pour autant, il n'a pas manqué d'ambition avec cette confrontation et estime que la Turquie a plus d'intérêt à disputer la compétition que le Lusitanien.

«Des joueurs de style comme Cristiano Ronaldo et Messi sont indiscutables. Des footballeurs qui sont venus au monde une fois en 50 ans. Il devrait être respecté pour ses performances à cet âge. Je ne sais pas si ce sera la dernière Coupe du monde, ou s'il va partir. Il a dit dans ses messages qu'il voulait jouer plus. Nous n'avons pas pu aller à la Coupe du monde depuis des années. Je ne sais pas si ce sera le dernier trophée de Ronaldo, mais c'est plus important pour nous d'aller à cette coupe» a-t-il lâché à Tivibu Spor. Il est vrai que la Turquie recherche une participation à la Coupe du monde depuis 2002 et sa jolie troisième place acquise en Corée du Sud et au Japon.