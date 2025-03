La père de Dean Huijsen s’enflamme pour les rumeurs sur le Real Madrid

Voilà qui risque de faire gonfler encore un peu plus le soufflet. Dean Huijsen faisait la une de AS ce mardi. Le quotidien espagnol affirmait que le tout nouvel international était devenu la priorité du Real Madrid pour l’été à venir. Et ça plaît beaucoup à un certain Donny Huijsen, le père du joueur de 19 ans.

Il a posté sur ses réseaux sociaux la une du média. Il n’y a qu’un pas pour deviner la fierté et l’excitation du paternel de voir son fils rejoindre un jour la Casa Blanca. Rappelons que Huijsen est encore sous contrat jusqu’en 2030 avec Bournemouth, où il a signé à l’été 2024 seulement.