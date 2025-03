Le Barça va boucler deux grosses prolongations, Liverpool a trouvé le remplaçant de Trent Alexander-Arnold

Le Barça prépare un coup double

Frenkie de Jong a pris une décision concernant son avenir. Il veut continuer au FC Barcelone, annonce Mundo Deportivo. L’international néerlandais est désormais très positif, enfin libéré de ses problèmes physiques, mais surtout de nouveau important au Barça. Des discussions ont débuté pour prolonger son contrat et De Jong montre de la bonne volonté pour rester en Catalogne. Hansi Flick aura son mot à dire dans ce dossier, mais vu la confiance qu’il lui accorde dernièrement, il n’y a pas de raison qu’il refuse de prolonger De Jong. Autre joueur qui pourrait prolonger l’aventure à Barcelone, c’est Szcezsny le gardien polonais. Le Barça est très satisfait de son apport et voudrait lui proposer une prolongation d’une année supplémentaire, même avec le retour attendu de Marc-André Ter Stegen.

Liverpool prépare la succession de TAA

Du côté de Liverpool, place à l’avenir avec un objectif précis : trouver le futur remplaçant de Trent Alexander-Arnold. Selon les dernières rumeurs, l’Anglais aurait donné son accord pour rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat. Les dirigeants des Reds n’auront donc pas réussi à le convaincre de rester. Selon le Manchester Evening News, Liverpool suit de près la situation de Jeremie Frimpong, le piston droit de Leverkusen. Le Néerlandais est un pion essentiel du dispositif de Xabi Alonso avec 4 buts et 11 passes décisives cette saison.

Le Real veut une défense 100% espagnole

Le Real Madrid veut recruter espagnol avec Dean Huijsen. Le défenseur central de Bournemouth a convaincu lors du rassemblement avec l’Espagne. De quoi pousser le Real à se focaliser encore un peu plus sur son profil comme l’illustre AS sur sa Une. «Il est madrilène» ajoute le quotidien, même si Huijsen est né à Amsterdam, il a grandi en Espagne et il a toujours été attaché au Real Madrid. D’ailleurs, à Bournemouth, Justin Kluivert, son coéquipier, est conscient que son compère ne devrait pas s’éterniser dans le club anglais.