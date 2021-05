EdF Espoirs : Fofana, Lafont et Kolo Muani forfaits, trois joueurs appelés

Il y a quelques jours, Sylvain Ripoll a donné la liste des joueurs retenus pour participer à l'Euro U21. Mais le technicien tricolore a dû revoir ses plans après les dernières journées de championnat disputées ce week-end. La Fédération Française de Football vient d'officialiser les changements. On note d'ailleurs que Boubacar Kamara (OM), dont l'absence avait surpris beaucoup de monde, n'est toujours pas convoqué.

«Wesley Fofana, Alban Lafont et Randal Kolo Muani ne rejoindront pas le CNF Clairefontaine mardi pour préparer la phase finale de l’Euro Espoirs 2021. Ils sont remplacés par Étienne Green, Axel Disasi et Arnaud Kalimuendo. Lors de l’annonce de la liste des joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs 2021, Sylvain Ripoll avait prévenu qu’elle serait susceptible de bouger selon les résultats de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats. Le FC Nantes ayant terminé 18e du championnat de France, il devra disputer les barrages face au Toulouse FC (aller le 27 mai, retour le 30). Le sélectionneur des Bleuets a donc laissé à la disposition du FCN le gardien Alban Lafont et l’attaquant Randal Kolo Muani. Par ailleurs, le défenseur Wesley Fofana (Leicester City FC) est blessé. Ces trois joueurs seront remplacés par Étienne Green (AS Saint-Étienne), Axel Disasi (AS Monaco FC) et Arnaud Kalimuendo (RC Lens). L’Équipe de France Espoirs a rendez-vous mardi 25 mai au CNF Clairefontaine (Yvelines) pour débuter sa préparation en vue du quart de finale de l’Euro Espoirs, le 31 mai face aux Pays-Bas».