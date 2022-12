CdM 2022, France : Jules Koundé évoque sa performance contre l'Angleterre

La suite après cette publicité

Dans un rôle qui n'est pas le sien, Jules Koundé a parfois eu du mal en tant que latéral droit dans cette Coupe du Monde 2022. Mais face à l'Angleterre, le défenseur de 24 ans a livré une copie plus sereine et avoue monter en puissance à ce poste, à deux jours du match contre le Maroc, pour une place en demi-finale.

«C'est un poste auquel je m'habitue de mieux en mieux. Ce n'est pas facile, mais je suis vraiment concentré pour me qualifier et d'arriver à la finale. J'espère ce mercredi, mais je sais quel est mon rôle. Après, qui ne rêve pas de faire une Lilian Thuram ou une Benjamin Pavard ? Contre l'Angleterre, cela a rendu mon travail un peu plus simple. J'ai beaucoup analysé ce match, on savait que le côté gauche était leur force. On s'est adapté. D'un point de vue collectif, c'était une grande performance», a expliqué le défenseur du FC Barcelone.