CdM 2022, Cameroun : la fierté de Vincent Aboubakar

Le Cameroun a de quoi être fier. Prestigieux vainqueurs de leur duel face au Brésil (1-0), ce vendredi, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022, les Lions Indomptables ne verront toutefois pas les huitièmes de finale au Qatar. Troisièmes du groupe G, les Camerounais ont vu la Suisse l'emporter face à la Serbie (3-2) dans le même temps. Vincent Aboubakar, le triste héros du jour, a insisté sur l'exploit de ses partenaires.

« On a montré un état d'esprit collectif. Pendant le discours avant le match, j'avais dit qu'on pouvait le faire. La qualif' ne dépendait pas de nous, c'est dommage. Mais on sort quand même la tête haute, il faut le souligner. Ça fait des années que le Cameroun n'avait pas gagné un match en Coupe du Monde ! On espère que les autres feront mieux que nous dans les prochaines années », a ainsi lâché l'ancien Lorientais au micro de beIN SPORTS.