Newcastle se fait prêter Matt Targett

Newcastle continue de faire ses emplettes. Les Magpies ont officialisé ce lundi le prêt de Matt Targett (26 ans), qui débarque en provenance d'Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Le latéral gauche anglais, qui avait vu Lucas Digne débarquer à son poste cet hiver du côté de Villa Park, vient renforcer un secteur défensif très friable. Matt Targett portera le numéro 13 avec Newcastle.

Il s'agit de la 4ème recrue hivernale du club du Tyneside, après Kieran Trippier, Chris Wood et Bruno Guimarães. « Je suis ravi d'être ici. J'ai hâte de commencer et de rencontrer tous les fans et j'espère que nous pourrons avoir une fin de saison réussie. Ma famille a des amis ici et ils ont toujours dit que c'était une ville folle de football, alors pour en faire l'expérience et en faire partie, j'ai vraiment hâte d'y être », a commenté le principal concerné sur le site officiel des Magpies.