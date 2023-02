Allemagne : Marc-André ter Stegen nouveau numéro un

La suite après cette publicité

Doublure depuis plusieurs années de Manuel Neuer en sélection allemande, Marc-André ter Stegen ne compte que 30 apparitions avec l’Allemagne du haut de ses 30 ans. Le portier du FC Barcelone est en forme et compte profiter des pépins de Manuel Neuer, blessé jusqu’à la fin de la saison pour enfin prendre son envol avec la sélection. Déjà il y a deux-trois ans, sa bonne forme et la méforme de son concurrent avait installé un débat. Celui-ci semble amené à revenir sur la table à en écouter le principal intéressé. «Je crois que mes performances ces dernières années ont été bonnes et que j’ai mûri dans l’équipe nationale et que je suis prêt pour la prochaine étape. Bien sûr, j’aspire à être numéro un : au Barca, mais aussi en équipe nationale. Et je ferai tout ce que je peux pour montrer mes performances maximales dans la position dans laquelle je me trouve actuellement et aider l’équipe» a-t-il déclaré pour Kicker.

Hans-Dieter Flick est prévenu et a même déjà réagit à ces déclarations. En l’absence de Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen sera bien le nouveau numéro un. «Nous nous sommes souvent prononcés sur ce sujet et avons clairement montré notre hiérarchie. Nous avons trois, quatre, cinq gardiens qui sont parmi les meilleurs du monde. Je ne suis pas inquiet du tout» a déclaré le sélectionneur allemand. Marc-André ter Stegen passe donc numéro un et Kevin Trapp sera sa doublure pour les prochains rassemblements.

À lire

OM : Mbemba croit en Vitinha