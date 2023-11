EdF : Eduardo Camavinga va quitter les Bleus

La nouvelle a mis les médias français et madrilènes en état d’alerte. Alors qu’il s’entraînait avec l’équipe de France, Eduardo Camavinga a dû interrompre sa séance à cause d’une blessure au genou suite à un contact avec Ousmane Dembélé. La blessure du Merengue ne serait pas très grave, mais la Cadena COPE et Marca ont fait une révélation ce soir.

La suite après cette publicité

Après un deuxième examen, les médecins des Bleus ont contacté le Real Madrid selon les deux médias locaux afin d’expliquer à la Casa Blanca qu’ils préfèrent que le milieu de terrain rentre en Espagne. Attendu demain à Madrid, Camavinga passera des examens médicaux à Valdebebas pour être fixé sur son sort. Un coup dur pour la formation de Carlo Ancelotti qui compte déjà plusieurs blessés (Tchouaméni, Kroos, Modric, Nacho, Güler, Courtois, Kepa, Bellingham, Ceballos, Militão) dans ses rangs.