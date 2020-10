Les compositions d'Ukraine-Allemagne sont tombées

La 3e journée de la Ligue des Nations offre un choc plutôt alléchant entre l'Allemagne et l'Ukraine. A domicile, l'Ukraine s'articule dans un 4-2-3-1 avec Bushchan dans les cages. Ce dernier est devancé par Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko et Sobol. Le double pivot est constitué de Malinovskiy et Sydorchuk. Seul en pointe, Yaremchuk est soutenu par Yarmolenko, Kovalenko et Tsygankov.

De son côté, l'Allemagne opte pour un 3-4-3 modulable en 3-5-2 avec Neuer dans les cages. Ginter, Süle et Rudiger forment la charnière alors que Klostermann et Halstenberg assurent les rôles de pistons. Kimmich et Kroos se retrouvent au coeur du jeu alors que Goretzka évolue un cran en-dessous de Gnabry et Draxler.

Les compositions :

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Mykolenko, Sobol - Malinovskiy, Sydorchuk - Yarmolenko, Kovalenko, Tsygankov - Yaremchuk

Allemagne : Neuer - Ginter, Süle, Rudiger - Klostermann, Kimmich, Kroos, Halstenberg - Goretzka, Gnabry, Draxler