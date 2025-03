Manchester City : Nico O’Reilly le nouveau phénomène couvé par Pep Guardiola

De nombreux jeunes talents anglais se sont affirmés cette saison en Premier League. On parle beaucoup de Tyler Dibling qui impressionne à Southampton et animera le prochain mercato. Du côté d’Arsenal, Ethan Nwaneri et Myles Lewis-Skelly tirent leur épingle du jeu. Du côté de Manchester City, la situation est complexe cette saison avec une cinquième place en Premier League et de mauvais résultats. Dès lors, Pep Guardiola cherche des solutions pour son équipe et certains jeunes joueurs ont eu l’occasion de s’illustrer. On peut penser au milieu offensif James McAtee (22 ans) qui a su se mettre en évidence dès qu’il en a eu la possibilité (6 buts en 22 matches). Mais ce n’est pas le seul à se révéler cette saison à l’image de Nico O’Reilly qui monte en puissance.

Natif de Manchester et pur produit de la formation des Sky Blues, le milieu offensif de 20 ans a déjà vécu douze ans sous la tunique du club mancunien. Capitaine de l’équipe U21, il y a réalisé une saison solide (10 apparitions, 2 buts et une offrande) quand il n’était pas engagé avec l’équipe première. Souvent dans le groupe, parfois entré en jeu, Nico O’Reilly a disputé 10 matches (3 buts et 2 offrandes) avec l’équipe première de Manchester City et c’est surtout en FA Cup qu’il a pu briller et faire ses statistiques. Buteur contre Salford (8-0) et Plymouth Argyle (3-1) avec un doublé, il vient de sortir une nouvelle grande performance ce dimanche à l’occasion du quart de finale remporté 2-1 contre Bournemouth. Entré à la pause à la place d’Abdukodir Khusanov, le jeune milieu anglais s’est distingué avec deux magnifiques offrandes pour Erling Haaland et Omar Marmoush qui ont permis à Manchester City de renverser la situation pour l’emporter et se qualifier en demi-finale.

Chelsea a tenté de le recruter

Brillant dans un rôle inhabituel de latéral gauche, il a reçu de véritables éloges de Pep Guardiola qui entend déjà le revoir en FA Cup : «contre Plymouth, il a marqué deux buts. Aujourd’hui, il a donné des passes décisives. Il a très bien joué. Au départ, c’est un numéro 10, il ne faut pas l’oublier. Mais il a de la vitesse, il est très intelligent et a de la qualité avec le ballon. Dans les trente derniers mètres, il a une bonne vision. Il a vraiment bien joué et a eu un impact décisif. Nico O’Reilly va jouer en demi- finale de la FA Cup, c’est certain ! Son impact a été tout simplement excellent.» De son côté, le principal intéressé avait laissé éclater sa joie après la rencontre : «j’avais pour consigne de m’impliquer autant que possible. C’était bien d’avoir pu contribuer avec ces deux passes décisives, j’étais surexcité. Je suis reconnaissant des opportunités que m’offrent le manager et de jouer avec les meilleurs joueurs du moment.»

Son coéquipier Bernardo Silva était, lui aussi, déjà sous le charme au tour précédent de FA Cup : «il a été incroyable. Contre Plymouth, il a apporté l’impact qu’il pouvait avoir sur le jeu et l’énergie qu’il a mise a complètement changé la donne pour nous, c’est amplement mérité. Je suis heureux pour lui, c’est ce dont nous avions besoin.» Doté d’un grand gabarit (1m93) et capable de jouer milieu relayeur et milieu défensif, le gaucher n’a pas fini de faire parler de lui. Cet hiver, Chelsea avait d’ailleurs pris la température pour le recruter, mais Manchester City avait bloqué la porte pour l’international anglais U20 et semble avoir eu raison. Représentant pleinement l’avenir de Manchester City, il pourrait profiter de la révolution au milieu de terrain avec les possibles partants Matheus Nunes, Ilkay Gündogan Bernardo Silva ou encore Kevin De Bruyne pour prendre plus de protagonisme la saison prochaine. L’avenir s’annonce brillant pour Nico O’Reilly qui marche dans les pas de Phil Foden, Cole Palmer, Oscar Bobb ou encore Rico Lewis parmi les grands talents de l’académie de Manchester City à faire son trou en équipe première.