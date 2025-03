Southampton : qui est Tyler Dybling, la nouvelle pépite anglaise estimée à 120M€ ?

Solide club formateur du football anglais, Southampton a permis à de nombreux talents de s’affirmer au cours des dernières années. Ainsi, Matt Le Tissier, Theo Walcott, Gareth Bale, James Ward-Prowse, Luke Shaw, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Natahaniel Clyne, Calum Chambers et Wayne Bridge sont les plus grands talents formés par les Saints. Cependant, un autre joueur est en train de crever l’écran depuis quelques mois, il s’agit de Tyler Dibling. Excellent depuis le début de la saison, l’ailier de 19 ans enchaîne les grosses performances, et forcément les Saints s’en frottent les mains. Pourtant, l’aventure aurait pu tourner court pour le natif d’Exeter.

Arrivé en 2014 du côté de l’équipe du sud de l’Angleterre, il y est resté huit ans avant d’être vendu pour 1,7 million d’euros du côté de Chelsea à l’été 2022 alors qu’il n’avait que 16 ans. Le résultat d’une saison magnifique avec Southampton où il avait remporté le titre de champion de Premier League du sud de l’Angleterre U18 et avait même été convoqué pour un match de l’équipe première sans jouer. Arrivé avec un joli statut, il a toutefois connu un passage éclair chez les Blues puisqu’il ne sera resté qu’un mois du côté de Londres où il n’aura disputé que deux matches. S’adaptant mal à la vie loin de chez lui, le jeune homme est revenu la queue entre les jambes du côté de Southampton, mais cela a finalement permis au joueur de grandir plus vite.

Un pur produit de Southampton qui a échoué à Chelsea

«Cette expérience pourrait bien être ce qui le fera grandir à long terme, car il a probablement réalisé à quel point il avait de la chance à Southampton et à quel point le club l’appréciait […] Il a fallu un peu de temps à son retour parce que son ego était blessé et il n’était probablement pas sûr de la façon dont les garçons le recevraient. Il est revenu et il a dû refaire ses armes avec les U18, ce qu’il a pris au sérieux», a notamment déclaré David Horseman, ancien coach de la réserve de Southampton, dans un entretien à Sky Sports. Inscrivant 7 buts en 25 matches pour son retour à Southampton, il était également de l’aventure avec l’Angleterre U17 pour la Coupe du monde 2023 où il a atteint les 1/8e de finale.

La saison suivante, il rejoignait définitivement l’équipe réserve où il disputait 17 matches pour 4 buts et 5 offrandes et allait même disputer 5 matches avec l’équipe première de Southampton. Une belle évolution pour Tyler Dibling qui allait totalement exploser lors de la saison 2024/2025. Alors que les Saints ont été promus en Premier League, la saison se passe mal pour les pensionnaires du St Mary’s Stadium. Actuellement derniers avec neuf points, ils ont de fortes chances d’être relégués, mais cela n’empêche pas à Tyler Dibling de tirer son épingle du jeu. Le joueur qui compte 4 buts et 2 offrandes en 30 matches est le dynamiteur désigné de cette équipe. Si ses statistiques restent faibles, cela est à pondérer par l’état déplorable de Southampton depuis le début de la saison et Tyler Dibling est un phare dans la pénombre.

120M€ pour Tyler Dibling

C’est simple, quelques jours avant d’être limogé en décembre dernier, l’ancien coach Russell Martin se fendait d’une déclaration d’amour pour son poulain : «c’est un footballeur magnifique, un talent exceptionnel. Il est puissant. Il possède des qualités que tous les joueurs ne possèdent pas. J’adore travailler avec lui. J’adore le regarder jouer. Je paierais cher pour le voir jouer au football. On m’a parlé de rumeurs concernant Manchester United, dont une offre de 21 millions de livres sterling. Je ne suis pas sûr que vous puissiez lui arracher son pied gauche pour ça.» Et cela semble se vérifier vu les exigences des dirigeants de Southampton.

En effet, The Telegraph a révélé que ces derniers réclament pas moins de 100 millions de livres sterling soit 120 millions d’euros pour leur talent. Des chiffres impressionnants pour Tyler Dibling dont le nom est associé à Manchester United, mais aussi Tottenham, Manchester City et le Bayern Munich. De quoi entrevoir un départ cet été pour l’ailier et un joli chèque à venir pour Southampton. Son coach actuel Ivan Juric est en tout cas mesuré et ne veut pas que Tyler Dibling aille trop vite : «je pense que ce qu’il y a de mieux pour lui, c’est de jouer pour Southampton et de continuer à grandir. Il est encore jeune et il doit se concentrer uniquement sur un bon entraînement et sur les matches. Rien d’autre.» Déjà passé par un transfert trop précoce, Tyler Dibling est bien conscient que quitter son cocon sera un risque, reste à savoir quand il le prendra …