L’AC Milan affirme que les négociations avec Rafael Leao sont toujours en cours

Alors que La Gazzetta dello Sport a publié un article ce matin sur une prétendue rupture totale entre d’un côté le clan de Rafael Leao et de l’autre son club l’AC Milan, le club lombard vient de réagir sur son compte Twitter pour infirmer la version du quotidien sportif italien. «En ce qui concerne l’article publié aujourd’hui par le journal La Gazzetta dello Sport intitulé : "Leão Milan rupture totale", l’AC Milan tient à préciser que les négociations avec Rafael Leão n’ont pas été interrompues», pouvait-on d’ailleurs lire dans un premier tweet.

L’AC Milan n’en est pas resté là puisque le club italien a ensuite rajouté des détails pour confirmer cette fois-ci que le dialogue n’était pas rompu entre les deux parties : «le récit journalistique d’une prétendue rupture entre les parties est non seulement totalement infondé mais aussi préjudiciable au club et à son joueur. L’AC Milan poursuit, en effet, le dialogue avec Leão et son entourage dans une atmosphère sereine et professionnelle.» Affaire à suivre donc…

