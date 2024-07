Brésil : Rodrygo a évité le pire

Plus de peur que de mal pour Rodrygo. Victime d’un tacle extrêmement dangereux de la part de Nahitan Nandez, l’international brésilien est passé très près d’une grosse blessure. Durement touché au niveau de la cheville, le joueur de 23 ans avait dû demander à quitter la pelouse lors du quart de finale de Copa América entre le Brésil et l’Uruguay. Plus inquiétant, le numéro 10 de la Seleçao avait été aperçu boitillant et en difficulté pour marcher à la sortie de l’Allegiant Stadium selon Marca.

Malgré la grosse frayeur engendrée par ce tacle très impressionnant et la rotation de la cheville de l’attaquant du Real Madrid, les derniers examens seraient plutôt rassurants et n’indiqueraient pas de lésions graves. Une analyse plus approfondie est quand même requise pour déterminer la nature de la blessure du joueur et la durée de son indisponibilité.