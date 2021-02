Mesut Özil veut convaincre Boateng de le rejoindre à Fenerbahçe !

L’arrivée de Mesut Özil à Fenerbahçe est bien plus qu’un gros coup marketing. En plus de pouvoir apporter sur le terrain à son équipe, le milieu de terrain de 32 ans peut aussi être utile en coulisse où ses bonnes relations pourraient bien aider le club turc sur le marché des transferts.

Selon le média turc Fotomac, Mesut Özil discuterait avec son ancien coéquipier Jérôme Boateng pour le convaincre de rejoindre Fenerbahçe cet été à la fin de son contrat. Les deux hommes, qui ont soulevé la Coupe du monde ensemble, s’entendent bien et se seraient appelés pour discuter d’un possible transfert. Boateng ne serait pas contre rejoindre Özil en Turquie d'autant plus qu'il partirait libre.