CdM, Belgique : Eden Hazard tacle l’équipe de France 2018

Il y a bientôt six ans, l’équipe de France ajoutait une deuxième étoile à son maillot en remportant la Coupe du Monde en Russie. La bande de Didier Deschamps a été jusqu’au bout, avec un parcours difficile, notamment cette demi-finale face à la Belgique, remportée de justesse (1-0). Un match qui avait laissé un goût amer à nos voisins belges, qui ont longtemps été jugés pour avoir le «seum» d’avoir perdu.

Au cours d’un entretien accordé à France Football, Eden Hazard (33 ans), ancien Diable Rouge, estime que son pays a donné plus d’émotions que la France à travers ce match. «Je trouve qu’on a créé davantage d’émotions en perdant que la France en gagnant. On me parle de cette Belgique partout où je vais. C’est plus fort que gagner. Les gens vont dire 'il a le seum encore’ non, c’est ce que j’ai ressenti», a admis l’ailier belge.