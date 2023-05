PSG - Ajaccio : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain accueille l’AC Ajaccio au Parc des Princes dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Leader du classement mais avec seulement trois points d’avance sur Lens, le PSG doit absolument l’emporter ce soir devant son public, aucune erreur ne sera permise face à un adversaire nettement inférieur sur le papier. En face, Ajaccio est 18e et sera officiellement relégué en Ligue 2 ce soir en cas de défaite ou de match nul, la pression sera également forte sur les épaules des Corses. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Christophe Galtier dispose son onze en 3-4-1-2. Absent la semaine passée, Lionel Messi fait son retour et jouera en soutien de Mbappé et Ekitike. On note également le retour de suspension d’Achraf Hakimi. Chez les Acéistes, Olivier Pantaloni opte pour un 4-4-2, un onze résolument défensif dans lequel Spadanuda et El Idrissy devront animer le front de l’attaque.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Marquinhos ©, Ramos, Danilo - Hakimi, Verratti, Fabian, Bernat - Messi - Ekitike, Mbappé.

Ajaccio : Sollacaro - Youssouf, Avinel, Vidal, Diallo - Marchetti, Mangani, Coutadeur ©, Barreto - Spadanuda, El Idrissy.