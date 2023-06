Naples : Frédéric Bompard promet la Ligue des Champions à Rudi Garcia

C’est l’une des collaborations que l’on n’attendait pas à l’instant T : Rudi Garcia avec le Napoli. La nouvelle a été annoncée ce jeudi et a surpris plus d’un observateur. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a notamment doublé Christophe Galtier sur le fil. Une arrivée chez le tout récent champion d’Italie qui n’a toutefois pas étonné Frédéric Bompard, ancien adjoint de Rudi Garcia pendant quinze saisons. Comme il a révélé dans L’Équipe, la fusion entre lui et le club napolitain est logique. Il voit même Garcia réaliser de grandes prouesses avec les Italiens.

« Dans la vie, on a la place qu’on mérite. Rudi est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Des gens semblent surpris mais pas moi. Quand j’ai vu que Spalletti arrêtait, j’ai tout de suite pensé que le président de Naples (Aurelio De Laurentiis) allait le prendre. Il l’a toujours apprécié. Rudi à Naples, c’était inéluctable. (…) Rudi rêve de gagner la Ligue des champions et là, je pense qu’il le peut, le moment est arrivé pour lui. Quelque chose me dit qu’il va la gagner avec Naples. »

