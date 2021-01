OL : Rémy Vercoutre défend Anthony Lopes

La suite après cette publicité

Face au FC Metz, Anthony Lopes n’était pas vraiment dans un grand soir. Le gardien portugais a d’ailleurs encaissé un but en toute fin de match après une sortie plus que hasardeuse. Beaucoup moins vif, le Lyonnais avait peut-être un peu trop cogité au moment de sortir, lui qui est souvent pointé du doigt pour son jeu que certains jugent trop dangereux.

Très souvent au centre des débats, le joueur de 30 ans commence peut-être à douter. Dans un entretien pour Le Progrès, Rémy Vercoutre, ancien gardien de l’OL (2002-2014), a tenu à défendre Lopes. « Le problème aujourd’hui, c’est que dès qu’il fait une sortie, c’est aussitôt interprété. Les joueurs et entraîneurs adverses appuient sur ça pour obtenir une faute, sous prétexte qu’il a un passif. Désormais, il est mis dans une case et tout le monde essaye de lui mettre la pression », regrette Vercoutre. « Il ne faudrait pas que ça dénature son jeu et remette en question ses qualités, c’est-à-dire sa vivacité et sa capacité à aller au-devant du danger. »