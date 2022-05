Liga : le FC Barcelone fait le boulot face au Celta avec un bon Ousmane Dembélé

Retour des rencontres en milieu de semaine pour le Barça, à l'occasion de cette 36e journée de Liga. Même si les hommes de Xavi n'avaient plus rien à jouer dans la mesure où la qualification pour la Ligue des Champions est assurée depuis ce week-end, ils avaient quand même à coeur de l'emporter, face à leur public qui plus est, et terminer la saison du mieux possible. Pour ce duel face au Celta - qui a souvent posé des problèmes aux Catalans ces dernières années - Xavi sortait une équipe qui avait de l'allure, avec un quatuor offensif composé de Dembélé, Ferran Torres, Memphis Depay et Aubameyang, avec Frenkie de Jong et Gavi pour servir tout ce beau monde. Ansu Fati, dont le retour gagnant a enflammé la Catalogne ce week-end, démarrait sur le banc. En face, quelques joueurs bien connus, comme l'ancien de la maison Denis Suarez, l'international espagnol Brais Mendez ou l'inévitable Iago Aspas.

Le début de la rencontre était assez compliqué pour les Barcelonais, dans un Camp Nou clairement loin d'être plein. Le Celta parvenait d'ailleurs à mettre le pied sur le ballon sans trop de problèmes, et les joueurs du Barça ne se trouvaient pas lorsque le cuir était dans leur pied. Ce sont même les Galiciens qui semblaient les plus dangereux... Mais le talent individuel des locaux allait faire la différence très vite. Dembélé récupérait le côté flanc droit, mystifiait plusieurs défenseurs et adressait un caviar à Depay qui, du plat du pied au niveau du point de penalty, faisait trembler les filets (1-0, 30e). Une sacrée action de l'ailier français !

Un Dembélé décisif

Une ouverture du score qui ne satisfaisait pas Xavi, qui gesticulait beaucoup dans sa zone technique. Et si le Celta lançait quelques avertissements via Aspas (32e) et Galhardo (36e), c'est Aubameyang qui allait marquer. Sur un mauvais dégagement de Nestor Araujo après un centre de Depay, le Gabonais, arrivé lançait, expédiait le cuir au fond des filets pratiquement à bout portant (2-0, 41e). Deux occasions deux buts pratiquement pour le Barça. Pour la deuxième période, Xavi repassait en 4-3-3, pas convaincu par son 4-2-3-1 du soir. Dembélé lui était en feu, et sur un nouveau déboulé de Dembouz sur le côté droit, le Français offrait un amour de ballon à Aubameyang qui crucifiait Dituro (3-0, 49e). Quelle soirée pour les deux hommes !

Le but de la victoire ? Marc-André ter Stegen ne voyait pas les choses de cet œil-là, puisqu'après une mauvaise relance de l'Allemand, Iago Aspas réduisait l'écart (3-1, 50e). Heureusement pour les Barcelonais, Murillo, qui a d'ailleurs vaguement joué au Barça, était expulsé quelques minutes plus tard. Après une grosse frayeur générale au Camp Nou - Ronald Araujo devait sortir sur ambulance à cause d'un coup à la tête - la rencontre reprenait et Iago Aspas était à deux doigts de frapper à nouveau (70e). L'entrée d'Ansu Fati redynamisait un Barça un peu endormi depuis le deuxième but d'Aubameyang, alors qu'un but était refusé à Riqui Puig. Le score n'a plus bougé malgré un Fati très actif devant et avec les trois points, les Catalans confortent leur deuxième place, qu'ils valideraient en cas de non-victoire du Celta demain. Les Galiciens restent installés à la onzième place du classement.

