Droits TV : Daniel Riolo lâche une bombe sur l’avenir de DAZN en Ligue 1

Malgré l’absence de Ligue 1 durant cette trêve internationale, DAZN, qui diffuse 8 des 9 matches de Ligue 1 lors de chaque journée de championnat, est au cœur de toutes les discussions. Après avoir lancé une grande campagne contre le piratage lors du Classique PSG-OM, la chaîne britannique a vu son nombre d’abonnés prendre un joli bond grâce à l’offre de Mc Donald’s qui offrait un abonnement jusqu’en fin de saison pour l’obtention d’un Golden Menu. Mais le mal reste profond et les relations tendues entre DAZN et certains présidents de clubs.

Selon RMC, ces derniers ont engagé une réflexion sur la possibilité de mettre fin au contrat qui lie les clubs de Ligue 1 à DAZN et qui court en théorie jusqu’en 2029. Si l’accord signé en 2024 prévoit que celui-ci peut être remis en question en décembre 2025 si la barre des 1,5 million d’abonnés n’est pas atteinte (ce qui est loin d’être le cas malgré le coup de pouce de ces derniers jours), certains présidents veulent trouver une solution au plus vite comme le révèle Daniel Riolo : «dans les réunions entre présidents, certains se disent que s’ils pouvaient trouver une solution dès cet été, ils sortiraient. Je ne dis pas que ça va se faire, je dis que des présidents en ont déjà parlé entre eux.» Encore faut-il que toutes les parties soient d’accord pour qu’un divorce anticipé puisse se régler et que la LFP et les présidents des clubs français disposent d’une solide alternative pour remplacer DAZN. Et aujourd’hui, on en est très loin…