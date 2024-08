Le FC Barcelone accélère pour 2 nouveaux joueurs

Cet été encore, le FC Barcelone connaît un mercato très compliqué. Inutile d’épiloguer sur les énormes soucis financiers du club et ses déboires avec le fair-play financier de la Liga, mais ils expliquent pourquoi le club a été aussi discret jusqu’ici, avec Pau Victor et Dani Olmo comme seules arrivées à un peu plus d’une semaine de la fin du marché des transferts. Le champion d’Europe 2024 n’a d’ailleurs toujours pas pu être inscrit pour jouer en Liga…

La suite après cette publicité

Pourtant, on le sait, le club présidé par Joan Laporta se cherche encore un joueur offensif. Les Barcelonais semblent enfin avoir digéré l’échec Nico Williams, qui était l’objectif prioritaire en début de marché, et ils se sont résignés à sonder d’autres joueurs. Ces dernières heures, il a par exemple été question de Rafael Leão, mais la vedette de l’AC Milan est une piste tout sauf réaliste au vu de la situation du Barça, et ce malgré l’amitié entre son agent Jorge Mendes et la direction blaugrana. De même pour Luis Diaz, l’ailier de Liverpool, hors de portée du club qui compte ses sous.

À lire

L’AC Milan prête Pierre Kalulu à la Juventus

Deux joueurs de Ramadani

Le nom de Federico Chiesa (Juventus) était aussi sorti, et semblait être une option low cost plus abordable. Ce mercredi, AS explique que les dirigeants du Barça ont mis l’accélérateur. Des contacts ont ainsi eu lieu avec l’agent du joueur, Fali Ramadani, ainsi qu’avec la Juventus. Le Barça se veut optimiste dans ce dossier, et la situation contractuelle du joueur, dont le bail expire en 2025, est un atout de poids. Les Turinois devraient d’ailleurs demander 10 millions d’euros, alors que le joueur serait même prêt à baisser son salaire.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas tout. Selon les informations de Relevo, le club catalan ciblerait le latéral droit d’Almeria, Marc Pubill. Titulaire de l’équipe d’Espagne olympique victorieuse il y a quelques jours à Paris, le joueur de 21 ans était tout proche de signer à l’Atalanta Bergame, mais son transfert avait finalement capoté en raison d’un léger problème au genou détecté lors de sa visite médicale. L’agent de Pubil n’est autre que Fali Ramadani, qui négocie déjà avec les Barcelonais pour Chiesa. Il pourrait donc placer 2 joueurs chez les Catalans dans les prochains jours…