Coupe d'Afrique des Nations 2021 : sans briller, le Maroc se qualifie face aux Comores

Leaders du groupe C grâce à un succès difficilement obtenu contre le Ghana en fin de match (1-0), les Marocains devaient passer la seconde vitesse contre les Comores, battus sur une petite marge par le Gabon pour leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations (0-1). Le Maroc se présentait dans une composition très similaire à celle face au Ghana, où seuls Amrabat, Tissoudali et El-Kaabi étaient absent lors du match d'ouverture. Et les hommes de Halilhodžić démarraient fort d'entrée.

Après un début de match plutôt maitrisé, le Maroc est parvenu à ouvrir le score sur sa première occasion franche. Après un centre d'Hakimi et une défense des Comores en panique, El-Kaabi butait sur le mur blanc une première fois, mais derrière, Amallah pouvait reprendre et conclure en force du pied droit pour donner l'avantage aux siens (1-0, 16e). Dominateurs tout au long de la première période, les Lions de l'Atlas auraient pu facilement se mettre à l'abri, mais Aguerd trouvait la transversale après une tête (37e), avant un autre mauvais choix de Tissoudali dans le temps additionnel (45e).

Un gardien des Comores pourtant héroïque

Et le Maroc souhaitait rapidement creuser l'écart afin de s'éviter une mauvaise surprise, mais Bouana, le portier des Comores, dégoutait El-Kaabi devant son but (56e et 60e). S'ils n'ont pas réussi à clouer le score malgré leur nette domination (68e, 77e, 79e) et un penalty raté par En Nesyri (90e), les Lions de l'Atlas sont parvenus à faire le break dans les derniers instants, grâce à Aboukhlal (2-0, 90e+1). Les Marocains assurent la qualification pour les huitièmes de finale et affronteront le Gabon pour le match de la première place. En revanche, les Cœlacanthes, qui ont cru à l'exploit grâce à un Boina monstrueux, sont dans l'attente du résultat entre le Gabon et le Ghana (ce vendredi, 20h) pour connaître leur destin.

Dans l'autre rencontre de la journée, le Zimbabwe, battu dans les derniers instants en ouverture par le Sénégal (0-1), devait se ressaisir contre le Malawi, qui s'est également incliné contre la Guinée. Après une belle tête lointaine de Wadi, les Warriors prenaient un avantage (1-0, 38e)... de courte durée. Quelques minutes plus tard, Mhango égalisait pour le Malawi, avant de s'offrir un doublé pour renverser le score (2-1, 43e et 58e). Un excellent résultat pour les Flammes, qui s'imposent avant de rencontrer le Sénégal. De son côté, le Zimbabwe devra absolument s'imposer contre la Guinée, sous peine d'être éliminé.

Le classement des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021

Les résultats de 17h