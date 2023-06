L’arrivée de Lionel Messi considérée comme acquise à Al Hilal !

La suite après cette publicité

«Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite.» Ce n’est pas cette petite déclaration laconique publiée sur le site officiel du PSG que Lionel Messi a tiré définitivement un trait sur son expérience parisienne de deux saisons. La dernière a été comptablement réussie (l’Argentin a inscrit 16 buts et délivré 16 offrandes en championnat et 4 fois en Ligue des Champions pour 4 offrandes) moins sur l’impression globale laissée sur les terrains où son manque de motivation (encore flagrante ce samedi soir face à Clermont), son absence totale de remplacement défensif et le peu d’impact dans les grands rendez-vous ont exaspéré les supporters parisiens qui n’ont rien laissé passer à la Pulga.

Une seule question reste en suspens et elle est de taille : où va évoluer le septuple Ballon d’Or la saison prochaine ? Si le Barça est toujours la priorité de l’ancienne légende du Camp Nou, les finances du club blaugrana laissent penser que le come-back de Messi dans son club de cœur paraît plus qu’incertaine. Dans le même temps, et comme nous vous l’avions révélé la semaine dernière, l’Arabie Saoudite via Al Hilal lui a offert le plus gros contrat de l’histoire avec un contrat de 1,2 milliard d’euros sur 2 ans, soit 600 millions d’euros par an et soit plus du double que ce que touche actuellement CR7.

Une offre faramineuse et jamais vue qui a d’ailleurs déjà été acceptée par Jorge Messi. Le départ de la Pulga entériné, l’euphorie est déjà de mise du côté d’Al Hilal. Selon nos informations, le club saoudien ne cache plus en coulisse sa grande confiance quant à la finalisation du dossier Messi et de son arrivée prochaine à Riyad. Selon des sources locales, on espère même pouvoir officialiser l’arrivée du désormais ex-futur joueur du PSG d’ici la fin de la semaine prochaine.

Seule une bonne nouvelle venant de la Liga espagnole concernant l’homologation de la venue de Lionel Messi en Catalogne pourrait contrecarrer les plans saoudiens. Mais là encore, l’espoir est de mise en Saudi Pro League qui prépare déjà les affrontements à venir entre CR7 et Lionel Messi comme au bon vieux temps des Clasicos. En attendant éventuellement Karim Benzema, nul doute que la signature de Lionel Messi pourrait marquer un nouveau tournant dans l’histoire du football après l’arrivée il y a quelques mois de Cristiano Ronaldo dans la péninsule arabique…