PSG : Jorge Messi a accepté une offre de 1,2 milliards d’euros pour son fils !

La suite après cette publicité

C’est un secret de Polichinelle qui n’a pas encore livré toutes ses subtilités. Alors qu’il est d’ores et déjà acté que Lionel Messi quittera le PSG le 30 juin prochain, comment peut-on juger la dernière saison de l’Argentin sous les couleurs parisiennes ? En forme avant la Coupe du monde, qu’il a remportée avec l’Albiceleste, l’ancienne icône du FC Barcelone n’a plus semblé concerné lors de la période post-Mondial. Son bilan comptable, de prime abord plus qu’emballant avec 16 réalisations et 15 offrandes en Ligue 1, n’est que l’arbre qui a souvent caché la forêt de son aventure compliquée au PSG.

En dehors des terrains, les supporters, qui n’ont pas hésité à le siffler à de nombreuses reprises, ont souvent manifesté leurs griefs envers lui, reprochant sa désinvolture envers les déboires du club cette saison et son manque d’impact dans les grands rendez-vous. D’autres situations ont également fait grincer des dents comme son absence hier lors des trophées UNFP, Messi préférant se rendre au concert de Coldplay à Barcelone. Le PSG a également été souvent agacé par l’attitude du joueur de 35 ans. Le divorce a finalement été totalement consommé en avril dernier quand le septuple Ballon d’Or s’est rendu en Arabie saoudite sans l’accord du club. Un comportement épinglé par le board du club qui avait décidé de le suspendre de toutes activités et de salaire pendant deux semaines, avant que la sanction ne soit réduite de moitié suite aux excuses formulées par Messi.

À lire

PSG : l’émouvant message de la femme de Sergio Rico

Il a finalement accepté de rejoindre l’Arabie saoudite pour le contrat le plus juteux de l’histoire

Un point de non-retour qui a pourtant permis à Lionel Messi de se pencher sur son avenir. Et comme lors de ses visites impromptues ces dernières semaines, la décision de Lionel Messi s’est cantonnée à une lutte à deux entre Barcelone et l’Arabie saoudite. D’après nos informations, la tendance se dirige désormais pleinement vers l’Arabie saoudite. Alors que son rival de toujours Cristiano Ronaldo avait rejoint Al-Nassr cet hiver, la Pulga, qui espère toujours au fond de son coeur pouvoir rejoindre le Barça, commence à se faire de plus en plus à l’idée devrait également rallier le Golfe pour rejoindre le club ennemi d’Al-Nassr : Al-Hilal. D’autant que selon nos informations, l’équipe de Riyad a offert un incroyable pont d’or au génie argentin qui n’a clairement pas laissé de marbre son clan. S’il venait à rejoindre la formation saoudienne, Lionel Messi disposerait d’un contrat d’1,2 milliard d’euros sur 2 ans, soit 600 millions d’euros par an et soit plus du double que ce que touche actuellement CR7.

La suite après cette publicité

Des montants mirifiques qui permettraient également au frère et au père de Lionel Messi de toucher la plus grosse commission de l’histoire du football. Le premier choix du natif de Rosario a toujours été le FC Barcelone mais les incertitudes autour du plan de viabilité soumis par le club catalan à la Liga ont contraint le joueur à se diriger vers le Golfe, à contrecœur. Même s’il aimerait être rapidement fixé sur son avenir, le champion de France a décidé de laisser une dernière porte ouverte au FC Barcelone pour revenir à la charge avec plus de certitudes et avec l’accord surtout de la Liga, pour le moment peu enclin à accepter le plan catalan pour faire revenir la Pulga. Pour le moment, la tendance se dirige clairement vers un départ en Arabie saoudite, car, d’après nos informations, le père de Messi a déjà accepté l’offre de contrat émanant d’Al-Hilal. Les prochaines semaines s’annoncent animées pour un Lionel Messi qui va sans doute disputer le dernier match de sa carrière parisienne samedi prochain face à Clermont et fêter un nouveau titre de champion de France, avec l’esprit déjà loin du Parc des Princes…