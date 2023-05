PSG : Neymar et Lionel Messi font encore polémique

La suite après cette publicité

Dimanche soir, c’était la soirée de Kylian Mbappé, encore une fois. Le Français a encore remporté ce prix du meilleur joueur de la saison lors des Trophées UNFP, et était logiquement dans l’équipe type de la saison. C’est la quatrième fois que le Parisien est élu MVP de la Ligue 1. Puis, il a aussi fait parler concernant son avenir, expliquant qu’il serait toujours au PSG pour l’exercice 2023/2024, alors que les récentes informations parues un peu partout en Europe avaient relancé le feuilleton et semé le doute pour cet été.

En revanche, il y a deux autres joueurs qui font parler mais pour des raisons négatives, une fois encore : Neymar et Lionel Messi. Le Brésilien n’avait ainsi pas participé aux célébrations du titre parisien, ne faisant pas le déplacement à Strasbourg. « Il avait des problèmes pour se déplacer », lançait ainsi Christophe Galtier. Sauf que, le lendemain, la vedette de la Canarinha était présente à Monaco pour le grand prix de Formule 1 et, sur les images qui ont fusé de partout, elle ne semblait pas particulièrement handicapée.

Un manque de respect pour le PSG ?

Et logiquement, comme l’indique L’Equipe, ça fait grincer des dents en interne. Le journal explique que ce voyage en terres monégasques est vu comme une nouvelle provocation au club, quelques jours après avoir voyagé à Barcelone pour fêter le titre des Catalans avec son ancien coéquipier. L’attachement de Neymar au PSG est ainsi encore remis en question, alors que comme nous vous le dévoilons en exclusivité depuis un moment déjà, la direction souhaite s’en séparer.

Dans le même temps, hier soir, il y avait un autre absent de marque aux trophées UNFP : Lionel Messi. Et pour cause, comme l’ont montré de nombreuses vidéos prises par des fans et des journalistes, l’Argentin était au concert du groupe Coldplay à Barcelone, qui se déroulait en même temps que la cérémonie. Une absence qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, et qui vaut de vives critiques à l’Argentin. Même cas de figure que pour Neymar, et beaucoup de fans évoquent ainsi un manque de respect et d’attachement pour le PSG et la Ligue 1 en général. Clairement, ça sent la fin pour les deux…