Le PSG passe à l’action pour vendre Neymar

La suite après cette publicité

Le PSG a condamné officiellement l’action de ses supporters mercredi. Une action qui en a amené certains jusqu’au domicile de Neymar à Bougival, pour lui intimer de quitter le club. Si la manière déplait, le fond ressemble pourtant bien au plan des dirigeants parisiens. En mars 2022, nous vous révélions en exclusivité qu’il était proposé à de nombreux clubs européens. La prise de pouvoir de Luis Campos ne changeait pas la donne, au contraire. Sans le confirmer officiellement, pour ne pas faire perdre de la valeur au joueur, il a bien essayé de se débarrasser du Brésilien. Sans succès.

Son orgueil et la perspective de la Coupe du Monde ont été les deux moteurs de sa première partie de saison canon. Oui, Neymar en avait encore sous la jambe et en forme, c’est bien lui le leader technique du PSG. Mais cela ne suffira pas pour inverser la tendance. Selon nos informations, le PSG a de nouveau lancé les démarches pour s’en séparer cet été. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie.

À lire

JT Foot Mercato : Manchester United prépare un mercato de rêve

Plus d’options cet été ?

Jusqu’à présent, Chelsea était annoncé parmi les courtisans, Todd Boehly ne pouvant résister à l’opportunité de réaliser un tel coup. Mais nous vous avons aussi dévoilé que Manchester United envisageait également la chose. Et on ne parle pas encore des différentes destinations, qualifiées d’exotiques, qui pourraient s’ouvrir au fil des semaines.

La suite après cette publicité

Reste à savoir quel sera le positionnement de Neymar, qui serait « choqué » par les événements survenus mercredi. Et qui serait désormais prêt à envisager un départ, pour la première fois depuis 2019, lorsqu’il voulait à tout prix revenir au FC Barcelone. Mais il sait aussi qu’avec un contrat en or massif jusqu’en 2027, il n’a pas de raison particulière de se presser. Après avoir échoué dans son opération d’exfiltration l’été dernier, Luis Campos a en tout cas plus de chance d’y parvenir durant ce mercato estival.