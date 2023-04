Manchester United garde un œil sur Neymar

La suite après cette publicité

La vie sans football. Depuis le 19 février dernier et sa blessure à la cheville face au LOSC, Neymar Jr est éloigné des terrains. Sa saison 2022-23 est d’ores et déjà terminée. Un coup dur pour le Brésilien, auteur d’un début d’exercice exceptionnel avant d’être coupé dans son élan au Qatar après une blessure. De retour dans la capitale, Ney est apparu un peu moins impressionnant avant d’être à nouveau trahi par son corps. Depuis, la star de la Seleção jongle entre ses soins, sa rééducation et ses loisirs comme le poker. Il a d’ailleurs participé à plusieurs tournois ces dernières semaines.

Attendu prochainement à Paris, le footballeur auriverde, qui a annoncé qu’il allait devenir père pour la deuxième fois, fait parler de lui à la rubrique mercato. Depuis plusieurs mois maintenant, son nom est lié à Chelsea. Les Blues avaient d’ailleurs pris la température l’été dernier auprès du clan Neymar. Son entourage n’avait pas totalement fermé la porte mais au final le joueur né en 92 était resté au PSG. Il avait même activé la clause lui permettant d’étendre son contrat jusqu’en 2027. Mais au sein du club français, on espère toujours qu’il s’en ira bien avant cette date.

À lire

PSG : Neymar a fait une annonce sur son avenir

MU suit le cas Neymar de loin

Comme l’été dernier, Paris aimerait se séparer de Neymar Jr et de son imposant salaire. Peu de clubs sont capables de lui offrir autant. Malgré tout, certains le suivent. D’après nos informations, Manchester United garde un oeil sur lui depuis plusieurs mois. Les Mancuniens n’ont pas fait d’approches concrètes mais ils ont simplement pris des renseignements à son sujet en début d’année. Mais ce dossier, comme d’autres, est mis en stand-by en attendant la vente définitive du club. Selon des sources proches du club anglais, on s’attend à l’arrivée de plusieurs grandes stars si jamais MU est racheté par les investisseurs qataris.

La suite après cette publicité

Toutefois, Neymar, pour ses qualités de joueur et ce qu’il peut rapporter en termes de sponsoring et de merchandising, figure dans la liste des éléments suivis par la direction. Mais ce dossier ne sera pas facile. Il faudra convaincre le Brésilien, qui n’a aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain où il s’imagine terminer sa carrière. Si jamais les Mancuniens y parvenaient, il faudrait ensuite faire une proposition qui saura satisfaire Paris et que le joueur réussisse sa visite médicale, lui qui a eu plusieurs blessures depuis son arrivée au PSG. Nous n’en sommes pas encore là. D’autant qu’aujourd’hui Neymar est plus proche de rester au PSG que de s’en aller.