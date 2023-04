PSG : Neymar a fait une annonce sur son avenir

La suite après cette publicité

Coupe du Monde oblige, Neymar (31 ans) s’était préparé comme jamais pour être au top durant la compétition organisée au Qatar. Pour le plus grand plaisir du Paris Saint-Germain qui a profité de l’état de forme du Brésilien pour signer un excellent début de saison. Mais encore une fois, l’international auriverde a déchanté. Blessé à la cheville d’entrée de jeu au Qatar, Neymar a forcé pour revenir dans le money time.

Malheureusement pour lui, il n’a pas pu empêcher l’élimination de la Seleção en quart de finale par la Croatie. Revenu à Paris le moral dans les chaussettes, le Brésilien a vu sa saison 2022/2023 finir en fiasco. À nouveau touché à la cheville et sorti sur blessure face à Lille le 19 février dernier, le natif de Mogi dans Cruzes a cette fois-ci dû mettre un terme à sa saison (18 buts, 17 passes décisives en 29 matches, toutes compétitions confondues).

Neymar promet de revenir à Santos

Opéré, Neymar en a pour trois à quatre mois d’indisponibilité. Un énième passage à l’infirmerie qui a sans doute contrarié les plans d’un PSG toujours prêt à se séparer de sa star sous contrat jusqu’en 2027. Sauf surprise, l’ancien Blaugrana rempilera donc pour une saison supplémentaire en France. Actuellement au Brésil où il poursuit sa convalescence, Neymar a toutefois fait parler de lui. Pas en mal. Présent dans les tribunes du Vila Belmiro pour assister au match de Copa Sul-Americana entre Santos et l’Audax, l’ancien pensionnaire du club mythique de Pelé a promis de revenir au Peixe.

«Un jour, je reviendrai. Je reviendrai. C’est génial de revenir dans ma maison. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux de revenir après dix ans. Malheureusement, c’est un match nul, je voulais qu’ils gagnent. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l’affection des supporters. C’est le club qui m’a tout donné, qui m’a ouvert les portes, à moi et à ma famille, qui m’a révélé au monde. Je suis très heureux et content d’être ici. Si j’en rêve (de rejouer pour Santos), imaginez eux (les supporters) (rires)», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Globoesporte. Difficile d’imaginer le contraire en effet.