Neymar fait une très grande annonce

Blessé depuis plusieurs semaines, Neymar (31 ans) poursuit sa rééducation au Brésil. Mais l’international auriverde pourrait prochainement regagner la capitale française a expliqué hier Le Parisien. En attendant, Ney jongle entre ses soins et son travail physique et ses occupations. On l’a notamment vu participer à des tournois de poker.

La star du PSG profite également de ses proches et de sa famille. Une famille qui va d’ailleurs s’agrandir. En effet, Neymar a annoncé sur son compte Instagram qu’il allait prochainement devenir papa. Déjà père d’un petit Davi Lucca (né en 2011) qu’il a eu à 19 ans, Ney va connaître à nouveau cette joie avec sa compagne Bruna Biancardi. Une très bonne nouvelle pour le Brésilien.

