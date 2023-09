Le recrutement cinq étoiles de Galatasaray affole l’Europe !

La suite après cette publicité

Dans l’ombre de l’Arabie saoudite, la Turquie a sûrement réalisé un grand bond en avant cet été en termes d’attractivité. Même si le championnat turc s’est déjà affirmé comme l’un des plus compétitifs du Vieux Continent depuis plusieurs années, les mercatos réalisés par les cadors stambouliotes depuis deux saisons montrent un réel engouement autour d’une Süper Lig en plein essor. Alors que Besiktas et Fenerbahçe ont également été impressionnants ces dernières semaines, Galatasaray est le symbole de ce changement de dimension.

Champion la saison passée, le club est en train de réaliser une fin de mercato bluffante. Alors qu’il avait déjà attiré Dries Mertens, Sergio Oliveira, Mauro Icardi ou encore Milot Rashica il y a un an, le club des bords du Bosphore a passé un cap supplémentaire cet été. En effet, en plus de s’être assuré de l’arrivée définitive du buteur argentin du PSG, les grands noms attirés cet été ont tous évolué au très haut niveau et ont encore de belles années devant eux dans leur carrière : Tetê, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez, Angelino, Wilfried Zaha, Kaan Ayhan. Un mercato XXL qui ouvre forcément de nouvelles portes, que le club turc n’avait plus entrouvertes depuis plusieurs années.

À lire

Galatasaray officialise les arrivées de Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez

Un recrutement qui en aurait fait pâlir plus d’un en 2018

Avec tous ces noms, les dirigeants stambouliotes ont concocté une équipe qui aurait fait peur à n’importe quel joueur du mode Ultimate Team de FIFA 18. Depuis, bon nombre de ses noms ont connu des anicroches sur leur parcours. Néanmoins, si Okan Buruk parvient à relancer tout ce beau monde à l’image de Mauro Icardi, auteur de 22 buts en 25 matches la saison passée, Galatasaray a encore une belle saison à disputer. Alors que la bataille avec le voisin du Fenerbahçe s’annonce haletante en championnat, la formation d’Istanbul a sûrement un beau coup à jouer en Coupe d’Europe. Présent dans un groupe relevé, le Gala a un rôle de poil à gratter à jouer face aux deux favoris que sont Manchester United et le Bayern Munich. Même s’ils viennent à être reversés en Europa League, les coéquipiers de Léo Dubois auraient assurément leur chance en C3.

La suite après cette publicité

Une autre chose est intéressante avec le mercato du Cimbom. En effet, alors qu’ils recrutaient principalement des joueurs en fin de cycle lors des étés précédents, les dirigeants stambouliotes ont, ces dernières semaines, mis la main sur des joueurs dans la force de l’âge et désireux de se relancer à l’instar de Davinson Sanchez et Tanguy Ndombele. De plus, ces derniers n’hésitent plus à s’engager sur le long terme avec les pensionnaires du Rams Park. Par exemple, Icardi a signé jusqu’en 2026, quand Sanchez s’est lié jusqu’en 2028 avec la formation stambouliote. Seul prêt de cet été de folie : Hakim Ziyech. Mais vu l’engouement autour du joueur marocain et alors que le contexte semble idoine pour qu’il se relance, nul doute qu’il pourrait rapidement songer à s’installer durablement dans la capitale turque. La pérennité de ce projet ambitieux : voilà le leitmotiv des dirigeants de Galatasaray. La semaine passée, nous avions interrogé Mathieu Markaroglu, spécialiste du mercato turc. Pour lui, ces deux étés réussis du Gala ne sont pas des épiphénomènes : «Si l’on continue sur Galatasaray, Erden Timur a su saisir les opportunités du marché avec Icardi, Ziyech récemment via des prêts payants et des salaires qui sont en grande partie payé par les clubs prêteurs. Tant que ce type de personnes seront aux commandes dans les grands clubs, cela pourrait durer encore plusieurs années.»