EdF : Antoine Griezmann révèle les deux plus gros dangers de la Roja

L’équipe de France affrontera l’Espagne ce mardi à l’Allianz Arena de Munich. Pour Antoine Griezmann, les Bleus abordent ce match sans pression car selon lui, c’est la Roja qui est favorite.«Aucune équipe ne nous fait peur. On doit avoir confiance en nous et tout donner sur le terrain pour atteindre la finale. Il ne reste plus qu’un match pour accéder à la finale. C’est extraordinaire de toujours être parmi les quatre meilleurs. Il faut profiter de l’équipe de France que nous avons, car elle gagne et c’est toujours agréable de donner de la joie», a déclaré le vice-capitaine des Bleus pour les réseaux sociaux de l’équipe de France.

Antoine Griezmann, Espagnol d’adoption, connaît cette équipe ibérique mieux qu’aucun autre joueur tricolore. Il a d’ailleurs déjà ciblé les deux dangers principaux de la Roja.«C’est une grande équipe, avec un nouvel entraîneur. Il y a Nico (Williams) et Lamine (Yamal) qui font des différences à chaque fois qu’ils ont le ballon. Maintenant, c’est à nous de leur faire mal et de proposer quelque chose pour contrer ça». L’attaquant de l’Atlético de Madrid ne pourrait cependant pas débuter la rencontre, Didier Deschamps réfléchirait à réintégrer Ousmane Dembélé dans le onze, aux dépens du numéro 7 des Bleus.