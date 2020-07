PSG : le groupe pour le match amical contre Waasland-Beveren

Cinq jours après son grand retour sur les terrains et sa large victoire face au Havre au Stade Océane (9-0), le Paris Siant-Germain va retrouver son Parc des Princes, et une partie de son public, ce vendredi soir. Le club de la capitale doit en effet défier Waasland-Beveren, formation belge (19h), dans un match assez spécial qui se déroulera en quatre périodes de 30 minutes. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel vient de dévoiler son groupe.

Le latéral gauche Layvin Kurzawa, laissé au repos le week-end dernier, et le portier Garissone Innocent intègrent le groupe de l'entraîneur allemand. Toujours gêné par son dos, le défenseur Abdou Diallo manque lui encore à l'appel.

Le groupe du PSG : Bakker, Bulka, Choupo-Moting, Dagba, Di Maria, Draxler, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kalimuendo, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Mbappé, Mbe Soh, Navas, Neymar, Paredes, Pembele, Rico, Ruiz, Sarabia, T. Silva, Verratti