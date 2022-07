La Real Sociedad enrôle Takefusa Kubo

Barré par la concurrence au Real Madrid, Takefusa Kubo (21 ans), qui ne pouvait pas revenir dans la capitale espagnole puisque le quota de joueurs extracommunautaires a été atteint, cherchait un point de chute. Le Japonais va s'engager en faveur de la Real Sociedad, qui a annoncé la nouvelle ce lundi soir.

«Take Kubo est arrivé à Donostia en fin d'après-midi pour finaliser son transfert à la Real Sociedad. Le footballeur japonais a atterri à l'aéroport d'Hondarribia vers 20h30, où l'attendaient le directeur du football, Roberto Olabe, et Erik Bretos, responsable de la cellule de recrutement du football professionnel. Le footballeur japonais subira demain un examen médical à la polyclinique de Gipuzkoa et, une fois les tests physiques passés, il signera son contrat avec le club et sera officiellement présenté comme un nouveau joueur».